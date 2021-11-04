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Президент Федерации гандбола России заявил, что хотел купить «Спартак» у Федуна

Президент Федерации гандбола России заявил, что хотел купить «Спартак» у Федуна
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Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв заявил, что готов был купить «Спартак» у Леонида Федуна.

«Расскажу давнюю историю. Не я один пытался. Один из известных банкиров лет семь назад собирал пул и меня рассматривали как одного из потенциальных участников этого пула. Разглашать его имя я не могу, но это ярый болельщик «Спартака». Не могу назвать имя. Могу только сказать, что мы разговаривали с этим банкиром на тему покупки «Спартака», я тогда дал предварительное согласие, потому что мне было очень интересно.

Сейчас я не заинтересован в этом, это связано с моими заботами в гандболе. Ещё и собираюсь строить в Филях многофункциональный спортивный зал на восемь тысяч человек. Так что никак не получится.

Почему семь лет назад мы не смогли убедить Леонида Федуна в продаже «Спартака»? Не знаю. Мне был задан вопрос, я дал положительный ответ, но я не был непосредственным участником переговоров», — цитирует Шишкарёва «Матч ТВ».

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