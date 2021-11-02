Шейхи, владеющие «Манчестер Сити», могут купить часть акций «Спартака»
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Шейхи из Объединённых Арабских Эмиратов, которым принадлежит английский «Манчестер Сити», могут купить часть акций московского «Спартака». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации источника, речь идёт о приобретении примерно 20% акций клуба. Сейчас в Москве находятся трое английских представителей арабской компании City Football Group. Представители уже посетили матч «Спартак» – «Ростов», а также осмотрели базу и офис клуба. Кроме того, на днях британские менеджеры провели серию встреч с руководителями различных направлений московского клуба.
Московский «Спартак» набрал 18 очков в 13 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
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