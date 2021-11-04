Игроки «Локомотива» и «Галатасарая» устроили стычку, с трибун полетели стаканы

В Стамбуле (Турция) завершился матч 4-го тура Лиги Европы. Местный «Галатасарай» принимал московский «Локомотив», встреча закончилась со счётом 1:1.



В концовке закипели страсти. Уже в добавленное время после фола «Локомотива» полузащитник команды Дмитрий Баринов начал затягивать время, убегая с мячом. Это не понравилось футболистам турецкого клуба. В итоге началась крупная стычка, в которой приняли участие футболисты обеих команд. С трибун в сторону игроков полетели бутылки и стаканы.

К месту происшествия подбежал голкипер «Галатасарая» Фернандо Муслера, являющийся капитаном команды. Он начал успокаивать болельщиков.



В результате жёлтые карточки получили Баринов, Дмитрий Живоглядов и форвард «Галатасарая» Мбайе Дьян.