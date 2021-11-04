Футболисты «Спартака» не встали на колено перед матчем с «Лестером»

В эти минуты в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» проходит матч 4-го тура Лиги Европы. «Лестер Сити» принимает московский «Спартак». Перед матчем состоялась традиционная акция преклонения колена. Футболисты «Лестера», а также члены судейской бригады во главе с Халилом Мейлером из Турции встали на одно колено. Москвичи акцию не поддержали, никто из них не стал преклонять колено.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Лестер» — «Спартак».
«Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арене» в Москве и завершился со счётом 4:3 в пользу «лис».
После трёх туров Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. «Лестер» (4) – на третьем месте. Лидирует в группе «Наполи», в активе которого 7 очков. Второе место занимает «Легия» (6).
- 5 ноября 2021
-
00:01
- 4 ноября 2021
-
23:50
-
23:37
-
23:23
-
23:18
-
23:08
-
23:00
-
22:53
-
22:50
-
22:47
-
22:44
-
22:40
-
22:30
-
22:18
-
22:14
-
21:52
-
21:44
-
21:41
-
21:29
-
21:23
-
21:14
-
21:11
-
21:00
-
20:58
-
20:45
-
20:39
-
20:34
-
20:16
-
20:00
-
19:56
-
19:47
-
19:37
-
19:34
-
19:29
-
19:00