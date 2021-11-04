Фанаты «Спартака» на матче с «Лестером» вывесили баннер «Победи или умри»

В эти минуты в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр Стэдиум» проходит матч 4-го тура Лиги Европы. «Лестер Сити» принимает московский «Спартак».



Болельщики российского клуба, присутствующие на матче, вывесили баннер с надписью: «Победи или умри».

Фото: Полина Куимова

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию матча «Лестер» — «Спартак».



«Спартак» и «Лестер» уже встречались в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч проходил на стадионе «Открытие Банк Арене» в Москве и завершился со счётом 4:3 в пользу «лис».



После трёх туров Лиги Европы «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице группы С, набрав 3 очка. «Лестер» (4) – на третьем месте. Лидирует в группе «Наполи», в активе которого 7 очков. Второе место занимает «Легия» (6).