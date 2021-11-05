Фанаты «Галатасарая» напали на болельщиков «Локомотива» на трибуне стадиона

Фанаты «Галатасарая» напали на болельщиков «Локомотива» во время матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы, сообщает OFNEWS.

По данным источника, фанаты турецкого клуба набросились на болельщиков «железнодорожников», которым не удалось попасть на гостевой сектор. Несмотря на численное превосходство турецких фанатов, российским болельщикам удалось отбиться. Также сообщается, что оперативно в конфликт вмешались стюарды и полиция.

Сам матч завершился со счётом 1:1. Первая встреча коллективов в Москве завершилась победой турецкого клуба с минимальным счётом – 1:0. «Локомотив» набрал два очка и занимает четвёртое место в группе E. Галатасарай (8) возглавляет турнирную таблицу.