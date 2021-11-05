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К. Шмейхель о матче со «Спартаком»: игра должна была закончиться победой. Мы доминировали

К. Шмейхель о матче со «Спартаком»: игра должна была закончиться победой. Мы доминировали
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Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель считает, что команда должна была победить в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером». Встреча завершилась со счётом 1:1.

«Игра должна была закончиться победой. Мы доминировали на поле на протяжении большей части встречи, а соперник забил после пары голевых моментов. На данный момент мы слишком много пропускаем, но у нас даже при этом было достаточно возможностей для того, чтобы вырвать победу», — приводит слова Шмейхеля официальный сайт УЕФА.

После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).

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