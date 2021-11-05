К. Шмейхель о матче со «Спартаком»: игра должна была закончиться победой. Мы доминировали
Поделиться
Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель считает, что команда должна была победить в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы с «Лестером». Встреча завершилась со счётом 1:1.
«Игра должна была закончиться победой. Мы доминировали на поле на протяжении большей части встречи, а соперник забил после пары голевых моментов. На данный момент мы слишком много пропускаем, но у нас даже при этом было достаточно возможностей для того, чтобы вырвать победу», — приводит слова Шмейхеля официальный сайт УЕФА.
После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место, набрав 4 очка. «Лестер» находится на третьем месте, набрав 5 очков. Возглавляет турнирную таблицу «Наполи» (7). На втором месте находится «Легия» (6).
Комментарии
- 5 ноября 2021
-
03:00
-
02:42
-
02:31
-
02:18
-
02:06
-
01:55
-
01:49
-
01:47
-
01:39
-
01:38
-
01:34
-
01:28
-
01:28
-
01:24
-
01:13
-
01:06
-
00:59
-
00:56
-
00:52
-
00:47
-
00:45
-
00:33
-
00:31
-
00:16
-
00:15
-
00:08
-
00:07
-
00:01
- 4 ноября 2021
-
23:50
-
23:37
-
23:23
-
23:18
-
23:08
-
23:00
-
22:53
Партнерский контент