У «Спартака» есть вратарь! Селихов взял пенальти и вытащил ничью

Каждая игра «Спартака» в этой Лиге Европы – прыжок в неизвестность. Красно-белые могут отдать почти выигранный по моментам матч, пропустив решающий гол после 90-й минуты, или остаться с пустыми руками, забив три мяча в ворота топ-клуба Англии. А могут, напротив, перевернуть безнадёжную, казалось бы, игру и положить три лидеру чемпионата Италии. Перед Лестером пессимизма, конечно, было больше, чем оптимизма: команду Руя Витории подкосили 1:7 в Санкт-Петербурге. Но ведь и в Неаполе прогнозировали разгром «Спартака», а чем всё закончилось?

Витория пообещал: в Англии после последних неудач у «Спартака» будет другая стратегия. С точки зрения тактики португальский тренер просто отзеркалил схему соперника: спартаковские 3-5-2 наложились на 3-5-2 команды Брендана Роджерса. Но главное, что красно-белые достаточно глубоко и плотно оборонялись, чтобы избежать в этот раз постоянных забросов за спины центральным защитникам. Первый матч с «Лестером» научил тому, что резервному форварду «лис» Дака, который опять заменил в Лиге Европы Варди, нельзя давать ни метра свободного пространства. По такой игре «Лестер» до перерыва владел мячом 74% времени, но это было не так страшно, как забросы на быстроногого замбийца в Москве.

Тройка Жиго – Джикия – Кофрие в большинстве эпизодов не проваливалась, центрбеки взаимодействовали нормально. С Рассказовым в центре (в Лестере он остался в запасе) обычно больше проблем. Да, иногда чудил бельгиец, но это, можно сказать, входило в стоимость его трансфера. Был момент, когда Кофрие пропустил заброс, а потом так вынес мяч, что едва не подарил англичанам гол. Пару-тройку раз его разворачивали, тем не менее без последствий: за 45 минут у «Лестера» набралось всего пять ударов, включая один в створ.

Правда, «Спартак» пережил тяжёлый отрезок в середине первого тайма. Тогда москвичи чуть-чуть «поплыли», опорники вжимались в штрафную – и закончилось это попаданием Сумаре в крестовину. Плохо, что сами красно-белые выходили со своей половины поля, словно завсегдатай британского паба – пошатываясь и с трудом ориентируясь в пространстве. Как только «Лестер» включался в контрпрессинг, следовала потеря мяча. Гости ограничились за 45 минут одним-единственным ударом Зобнина из-за штрафной (мяч был заблокирован и даже не долетел до ворот), когда сам же Роман организовал этот полумомент двумя подряд перехватами.

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Зато какую атаку «Спартак» соорудил на 51-й минуте! Её придумали на троих Мозес, Соболев и Игнатов. Это был тот случай, когда третий оказался совсем не лишним. Наоборот, Соболев, получив передачу от нигерийца, сыграл на третьего, как на самого близкого – адресовал мягкую, удобную передачу на Игнатова. Такой же аккуратный пас на голову влетевшего в штрафную Мозеса сделал и молодой полузащитник, неожиданно попавший в основу. «Спартак» забил первым ударом в створ.

Не сказать чтобы этим голом в ворота «лис» красно-белые разбудили зверя. «Лестеру» недоставало скорости. Может, в Лиге Европы у команды Роджерса меньше мотивации, чем в АПЛ, но и «Спартак» ведь хорошо перестраивался – перекрывал зоны. Тем обиднее был пропущенный гол с углового. Опять всё решили те «маленькие детали», о которых Витория говорил на предматчевой пресс-конференции. Соболев проиграл верх на ближней штанге, Зобнин – на дальней. Селихов, которого тренер снова предпочёл Максименко, даже не прыгнул, так как смысла в этом не было.

После 70-й минуты начинается футбол на морально-волевых. Именно тогда на поле вышел Варди. А ушёл Дака – с ним справились, защитники «Спартака» взяли реванш у замбийца. На фоне усталости из героя в антигероя превратился Мозес, чьи слабые навыки защитника в очередной раз навредили команде: ну зачем было хватать Лукмана?! Зато в это мгновение родился новый герой – Селихов. Браво, Александр, за блестящий сейв! Немногие вратари могут похвастаться выигранными дуэлями у Варди, когда английский суперснайпер стрелял без помех.

Возможно, кто-то покритикует Виторию за поздние замены, но какой в них был смысл, если никто не выпадал, по крайней мере, при обороне? Воли у тех, кто находился на поле, и появившихся всё же свежих игроков хватило для того, чтобы удержать ничью. Почётную, ценную для продолжения борьбы в ЛЕ. И пусть в концовке чуть-чуть повезло – спасла штанга, а «Спартак» так и закончил матч с одним ударом в створ (у «лис» три, а общее количество ударов – 4:13), этой ничьей можно гордиться на фоне последних результатов команды. Красно-белые вновь удивили в Европе.