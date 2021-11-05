Калиниченко: парадокс, но практически уверен, что в евровесну «Спартак» выйдет

Бывший футболист «Спартака» Максим Калиниченко поделился мнением о результате матча четвёртого тура группового этапа Лиги Европы, в котором красно-белые сыграли с «Лестером» (1:1).



«Парадокс, но практически уверен, что в евровесну «Спартак» выйдет. На выезде осталась «Легия», которую можно и нужно обыгрывать и идти дальше. «Легия» — наше всё в ближайшем будущем! Дома играем плохо. Надежды связаны с выездами.



По игре сказать могу достаточно мало. Селихов справился. Справился в игре, справился с собой. Браво! Отличный матч! Руй не стал искать мозг там, где его нет. Логичный состав, с Игнатовым и без Ларссона. Игра в обороне в среднем и низком блоках и поиск счастья в быстрых атаках. Жаль, но Соболев к этим самым быстрым атакам приспособлен достаточно слабо… Кульминацией правильно выбранной тактики могла стать атака в конце, с участием Бакаева и Жиго, но… Жиго, собственно, правильно, но немного поздно, решив сделать забегание, был сбит с ног Бакаевым, вернее сам споткнулся о ноги Зелимхана.



В этом сегодня весь «Спартак». Много старания, но подводят не правильно выбранные решения…» — написал Калиниченко в своём «телеграме».