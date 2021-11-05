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Моуринью: в матче с «Будё-Глимтом» судья отнял у «Ромы» два чистейших пенальти

Моуринью: в матче с «Будё-Глимтом» судья отнял у «Ромы» два чистейших пенальти
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мнением о результате матча 4-го тура групповой стадии Лиги конференций с «Будё-Глимтом».

«Мы сыграли далеко не лучшим образом, допускали много ошибок, особенно в первом тайме. Как только мяч доходил до Верету или Дарбо, сразу же следовала потеря. Счёт на табло — 2:2, но нам не дали два чистейших пенальти. Можно говорить о чем угодно, но у «Будё-Глимта» два удара и два гола, а у нас два гола и два чистейших пенальти в ворота соперника, которые у нас отняли», — цитирует Моуринью Football Italia.

Вчера, 5 ноября, в рамках 4-го тура Лиги конференций встречались итальянская «Рома» и норвежский «Будё-Глимт». Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия). Противостояние завершилось со счётом 2:2.

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