Гришин рассказал об увольнении из структуры «Локомотива»

Бывший футболист ЦСКА и ряда других российских клубов Александр Гришин рассказал о своём увольнении из «Локомотива». Напомним, специалист возглавлял вторую команду железнодорожников – «Казанку». В октябре он публично раскритиковал решение руководства «Локомотива» отправить в отставку Марко Николича и пригласить на его место Маркуса Гисдоля. Незадолго после этого Гришина уволили из структуры московского клуба. Отечественные СМИ связали эти события между собой.

«Ничего не произошло. Я не знаю, что там было. А почему тема поднялась? Я сказал своё мнение. То, что Николич – хороший тренер? Это бесспорно. Ну, он «Локомотив» привёл к Лиге чемпионов. Он играл там достойно. Гришин всегда высказывает своё мнение? Всегда. А почему я должен обманывать, если у меня есть своё мнение.

Уволили меня через неделю. Там идет сокращение персонала в «Локомотиве». И, наверное, я попал под какой-то расклад» — сказал Гришин в видео на YouTube-канале «oSporte TV».