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Лапорта: Хави станет тренером «Барселоны», мы готовим все бумаги

Лапорта: Хави станет тренером «Барселоны», мы готовим все бумаги
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что бывший полузащитник команды Хави в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера. Ранее стало известно, что Хави покинул пост наставника катарского клуба «Аль-Садд».

Делегация «Барселоны» посетила Катар, где провела переговоры с руководством «Аль-Садда». По некоторым данным, каталонцам придётся заплатить катарскому клубу € 5 млн за Хави. Половину от этой суммы заплатит «Барселона», а вторую часть — сам тренер.

«Хави станет нашим тренером. Всё готово к тому, чтобы он возглавил команду. Мы готовим и подписываем необходимые бумаги», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Катарский клуб уже объявил об уходе тренера. Также катарцы сообщили, что «Барселона» заплатит € 5 млн. Это объявление вызвало недовольство каталонцев. В «Барселоне» посчитали такие действия давлением.

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