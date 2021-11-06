Лапорта: Хави станет тренером «Барселоны», мы готовим все бумаги

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта подтвердил, что бывший полузащитник команды Хави в ближайшее время будет назначен на пост главного тренера. Ранее стало известно, что Хави покинул пост наставника катарского клуба «Аль-Садд».



Делегация «Барселоны» посетила Катар, где провела переговоры с руководством «Аль-Садда». По некоторым данным, каталонцам придётся заплатить катарскому клубу € 5 млн за Хави. Половину от этой суммы заплатит «Барселона», а вторую часть — сам тренер.



«Хави станет нашим тренером. Всё готово к тому, чтобы он возглавил команду. Мы готовим и подписываем необходимые бумаги», — цитирует Лапорту Mundo Deportivo.



Катарский клуб уже объявил об уходе тренера. Также катарцы сообщили, что «Барселона» заплатит € 5 млн. Это объявление вызвало недовольство каталонцев. В «Барселоне» посчитали такие действия давлением.