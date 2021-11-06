«Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»: Бейи забил автогол

Сегодня, 6 ноября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходит матч 11-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 7-й минуте гол в свои ворота забил защитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Бейи.

Автогол Бейи:

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогают ему ассистенты Саймон Беннетт и Стюарт Бёрт. Резервный рефери — Роберт Джонс.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити».



«Манчестер Юнайтед» за 10 проведённых туров набрал 17 очков и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Манчестер Сити» (20) – на третьей позиции. Лидирует лондонский «Челси», в активе которого 25 очков.