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Кай Хаверц установил рекорд АПЛ среди немецких игроков

Кай Хаверц установил рекорд АПЛ среди немецких игроков
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Немецкий полузащитник лондонского «Арсенала» Кай Хаверц установил рекорд результативности для немецких игроков за один сезон в английской Премьер-лиге с того момента, как в чемпионате стало 20 команд.

В последнем матче сезона для «канониров» с «Эвертоном» (2:1) немецкий атакующий полузащитник отметился победным забитым мячом. Таким образом, в текущем сезоне АПЛ Хаверц забил 13 мячей и отдал семь результативных передач, что является лучшим показателем для немецких футболистов с сезона-1995/1996.

Во всех турнирах Хаверц забил 14 голов в 57 играх за «Арсенал». Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 60 млн.

Отметим, что «Арсенал» с 89 очками финишировал на втором месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги, отстав от ставшего чемпионом страны «Манчестер Сити» на два очка.

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Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 1
Эвертон
Ливерпуль
0:1 Гейе – 40'     1:1 Томиясу – 43'     2:1 Хаверц – 89'    
Турнирная таблица АПЛ

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