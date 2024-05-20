Хаби Алонсо отреагировал на чемпионство «Байера» и сезон без поражений

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу команды в Бундеслиге в этом сезоне без поражений.

«Мы запомним эти дни надолго. Для каждого это чемпионство особенное. Победа полностью заслужена, и в итоге мы остались непобеждёнными. Это была наша цель после игры с «Вердером», и я очень горжусь командой. Я очень рад, болельщики могут праздновать.

Это важный день для клуба, для каждого, кто находится здесь. Мы можем гордиться тем, чего мы добились, и тем, как мы играли. 90 очков, ни одного поражения – нам понадобится немного больше времени, чтобы осознать это.

Я хочу, чтобы игроки наслаждались этим моментом, потому что они этого заслуживают. С первой игры в августе против «Лейпцига» и по сегодняшний день они всегда были хорошо готовы, сосредоточены, и не провели ни одной игры плохо.

Это произошло впервые в Бундеслиге. Эта команда будет золотыми буквами вписана в историю Бундеслиги», – приводит слова Алонсо Bild.

Напомним, второе место в чемпионате занял «Штутгарт», третье — «Бавария».

Алонсо с пивом отмечает чемпионство «Байера»