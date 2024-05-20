Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных Луниным гола перед финалом ЛЧ

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру Андрея Лунина в матче 37-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (4:4).

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«Мне понравилась его игра, он ничего не мог сделать в моментах с пропущенными мячами. Он провёл хорошую игру после перерыва. Эти голы, очевидно, не его вина», — цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.

Ранее сообщалось, что «Реал» продаст Лунина, если за украинца заплатят не менее € 30 млн.

Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. «Вильярреал» занимает восьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 52 очка.

Мадридский клуб 1 июня примет участие в финале Лиги чемпионов. Соперником «Реала» будет дортмундская «Боруссия».