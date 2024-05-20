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Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных Луниным гола перед финалом ЛЧ

Анчелотти отреагировал на четыре пропущенных Луниным гола перед финалом ЛЧ
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал игру Андрея Лунина в матче 37-го тура Ла Лиги против «Вильярреала» (4:4).

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Мне понравилась его игра, он ничего не мог сделать в моментах с пропущенными мячами. Он провёл хорошую игру после перерыва. Эти голы, очевидно, не его вина», — цитирует Анчелотти официальный сайт клуба.

Испания - Примера . 37-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Вильярреал
Вильярреал
Окончен
4 : 4
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 Гюлер – 14'     0:2 Хоселу – 30'     1:2 Сёрлот – 39'     1:3 Васкес – 40'     1:4 Гюлер – 45+2'     2:4 Сёрлот – 48'     3:4 Сёрлот – 52'     4:4 Сёрлот – 56'    

Ранее сообщалось, что «Реал» продаст Лунина, если за украинца заплатят не менее € 30 млн.

Напомним, «Реал» досрочно стал чемпионом Испании. «Вильярреал» занимает восьмое место в турнирной таблице, записав в свой актив 52 очка.

Мадридский клуб 1 июня примет участие в финале Лиги чемпионов. Соперником «Реала» будет дортмундская «Боруссия».

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