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Брат Килиана Мбаппе ответил на вопрос о своём переходе в «Реал»

Полузащитник «ПСЖ» Этан Мбаппе не перейдёт в «Реал» этим летом.

17-летний француз отрицательно ответил на вопросы фанатов, перейдёт ли он в испанский клуб вместе с братом Килианом, сообщает известный инсайдет Фабрицио Романо на своей страничке в Х (ранее Twitter).

В этом сезоне Этан сыграл 10 матчей, результативными действиями не отличился.

Напомним, ранее Мбаппе-старший попрощался с «ПСЖ», есть информация, что о его переходе в «Реал» объявят после финала Лиги чемпионов.

Срок действия текущего соглашения Этана Мбаппе с «ПСЖ» истекает 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне Этан Мбаппе принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 500 тыс.

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