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Клопп — о работе в «Ливерпуле»: у нас не было ни лучшего тренера, ни лучшей команды

Клопп — о работе в «Ливерпуле»: у нас не было ни лучшего тренера, ни лучшей команды
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Немецкий специалист Юрген Клопп рассказал о принципах работы в английском «Ливерпуле».

«Люди говорят, что я потратил недостаточно. Однако это путь „Ливерпуля“. Мы не тратим слишком много денег. Побеждают те клубы, у которых больше всего денег наряду с лучшими менеджерами. У нас не было лучшего тренера и лучшей команды, но какое-то время мы играли в лучший футбол… И я люблю это!» — приводит слова Клоппа журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, ранее стало известно, что нидерландский специалист Арне Слот сменит Юргена Клоппа и уже подписал контракт с «Ливерпулем», рассчитанный до 2027 года. Сообщалось, что английский клуб выплатит «Фейеноорду» € 13–15 млн в качестве компенсации за досрочный разрыв контракта.

«Ливерпуль» завершил сезон-2023/2024 на третьем месте в турнирной таблице АПЛ. Команда набрала 82 очка за 38 матчей.

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