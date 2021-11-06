Пиоли рассказал об ожиданиях от матча «Милана» и «Интера»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 12-го тура Серии А с «Интером». Эта встреча состоится завтра, 7 ноября.
«Команда чувствует себя хорошо и в физическом, и в психологическом плане. Мы готовы к дерби. Мы готовимся к каждому матчу, чтобы побеждать. Но сезон только начался, результат этой встречи не будет решающим для итоговых раскладов. Но сам матч очень важен для нас и наших болельщиков.
Мы выиграли дерби в прошлом сезоне, но ответный матч был решающим. Нам нужно сосредоточиться и хорошо сыграть завтра. Важно, чтобы у футболистов были амбиции одержать победу.
«Интер» является фаворитом, ведь они выиграли чемпионат в прошлом сезоне. Эта команда знает, что нужно сделать, чтобы победить. Очевидно, что «Интер» очень сильная команда.
Мы оба сильно изменились по сравнению с прошлым дерби. У соперника появился новый тренер, другие игроки. У нас есть свой план, нужно реализовать его», — цитирует Пиоли Football Italia.
- 6 ноября 2021
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