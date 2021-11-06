Форвард «Милана» Ребич восстановился после травмы и сможет сыграть с «Интером»

Нападающий «Милана» Анте Ребич вернулся к тренировкам в общей группе итальянской команды, сообщает Calciomercato.com.
По информации источника, хорватский футболист сможет принять участие в матче 12-го тура итальянской Серии А с «Интером». Напомним, Ребич получил повреждение ноги в игре 8-го тура чемпионата Италии с «Вероной» (3:2) и был заменён в первом тайме встречи. С тех пор хорват не выходил на поле.
Ребич перешёл в «Милан» из «Айнтрахта» на правах аренды в 2019 году, а через год заключил с итальянским клубом полноценный контракт. В нынешнем сезоне 28-летний футболист принял участие в 8 матчах чемпионата Италии, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.
Матч 12-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Интер» состоится завтра, 7 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск.
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