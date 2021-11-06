Березуцкий: в первом тайме матча с «Сочи» играли просто ужасно. Были обескуражены
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ с «Сочи» (0:3).
«Конечно, в первом тайме играли просто ужасно, были обескуражены. Во втором играли намного лучше, где-то были моменты. Наверное, если бы забили в середине второго тайма, что-то могло бы получиться. Но не забили.
Что нужно сказать в раздевалке после 0:3? Что-то нужно сказать. Сказали. Второй тайм был явно другой, но этого не хватило. Тем более, против «Сочи» это непросто.
Ахметов, Дзагоев и Мухин вышли вместе, потому что надо было освежить команду. Преувеличивать значимость этой тройной замены не нужно. «Сочи» выигрывал 3:0 и играл по счёту, немного сел. Это психология игры», — сказал Березуцкий в эфире «Матч Премьер».
Комментарии
- 6 ноября 2021
-
21:49
-
21:46
-
21:43
-
21:41
-
21:33
-
21:25
-
21:19
-
21:10
-
21:03
-
20:54
-
20:54
-
20:54
-
20:51
-
20:45
-
20:38
-
20:29
-
20:24
-
20:19
-
20:14
-
20:04
-
20:01
-
19:57
-
19:55
-
19:54
-
19:52
-
19:40
-
19:38
-
19:30
-
19:29
-
19:20
-
19:18
-
19:16
-
19:10
-
19:10
-
19:03
Партнерский контент