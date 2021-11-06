Березуцкий: в первом тайме матча с «Сочи» играли просто ужасно. Были обескуражены

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал результат матча 14-го тура РПЛ с «Сочи» (0:3).

«Конечно, в первом тайме играли просто ужасно, были обескуражены. Во втором играли намного лучше, где-то были моменты. Наверное, если бы забили в середине второго тайма, что-то могло бы получиться. Но не забили.



Что нужно сказать в раздевалке после 0:3? Что-то нужно сказать. Сказали. Второй тайм был явно другой, но этого не хватило. Тем более, против «Сочи» это непросто.



Ахметов, Дзагоев и Мухин вышли вместе, потому что надо было освежить команду. Преувеличивать значимость этой тройной замены не нужно. «Сочи» выигрывал 3:0 и играл по счёту, немного сел. Это психология игры», — сказал Березуцкий в эфире «Матч Премьер».