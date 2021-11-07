«Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 17:00
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Сегодня, 7 ноября, состоится матч «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур». Встреча 11-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Эвертон» — «Тоттенхэм Хотспур».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Крисом Каваной. Помогать ему будут Дэниел Кук и Гарри Леннард. Резервный рефери – Энтони Тейлор.
«Тоттенхэм Хотспур» набрал 15 очков в 10 матчах и занимает 10-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Эвертон» (14) — на 11-м месте. Лидер соревнований — лондонский «Челси» (26). Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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