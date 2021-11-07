Рахимов: Максименко долго демонстрировал свой приличный уровень, но накопился негатив

Российский тренер Рашид Рахимов прокомментировал ситуацию с голкиперами в московском «Спартаке».

«Иногда вратарю просто нужно предоставить паузу, чтобы он смог избавиться от негатива. У Александра Максименко его накопилось многовато, особенно после матча в Петербурге. Поэтому ничего страшного в нынешней рокировке нет. Селихов слишком долго был вне игры из-за травмы. Уверен, ему очень хотелось побыстрее вернуться в строй, но этот процесс затянулся. Он неплохо смотрелся в матче с «Лестером», но одна удачная игра ни о чём не говорит. Тем не менее, уверен, в матче с «Локомотивом» обратной замены вратарей не будет.

Максименко нужно сохранять спокойствие и продолжать работать. Он достаточно долго демонстрировал свой приличный уровень. Сейчас голкиперу необходима пауза, чтобы перезарядиться. Очень важно не потерять уверенность в себе, потому что психологическое давление оказывалось приличное. Как специалист, я вижу эту ситуацию именно так. Пока тренерский штаб всё делает абсолютно правильно. Вратарям важно дать понять, что ничего страшного не произошло», — приводит слова Рахимова RT.