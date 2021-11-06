Артём Ребров: вратарская бригада у «Спартака» в порядке

Бывший голкипер «Спартака» Артём Ребров, который недавно завершил карьеру игрока и занял должность технического координатора красно-белых, оценил подбор вратарей московского клуба.

«Селихов стал выходить чаще Максименко? Смена вратаря — это всегда тяжелое решение. Она не должна быть частой. Если голкиперов меняют через матч или два, ничего хорошего из этого не выйдет. Вратарь должен понимать, что на данном этапе ему доверяют и что он имеет право на ошибку. Что касается конкретно Максименко, то у него были промахи в дерби с «Динамо». При этом, как я уже говорил, не увидел чисто вратарских голов в Санкт-Петербурге. Однако от серии неудачных результатов не уйти.

Пойдет ли перерыв на пользу Максименко? Однозначно. На протяжении трех сезонов Саша практически в одиночку тянул лямку, провел почти все матчи. Для 23-летнего парня это огромная нагрузка. Но он с ней отлично справлялся. В прошлом сезоне многие назвали его лучшим вратарем всей лиги, а команда заняла второе место.

Сейчас сложилось так, что Саше нужно передохнуть. Такие моменты бывают в карьере каждого вратаря. У меня такое тоже было. Но не в 23 года, а значительно позже. И помню, как меня то ненавидели, то буквально носили на руках при праздновании чемпионства, то опять вернулись к негативу. Меня это не сломало. Считаю, стал только сильнее. И я сказал Макси: «Ты должен через это пройти, иначе сильным вратарем не станешь. Тем более в «Спартаке».

И Селихов, и Максименко уже не зеленые пацаны. У них достаточно опыта, чтобы обходиться без такого «отца» на тренировках. Я за них спокоен. И кто бы что сейчас ни говорил, я считаю, что вратарская бригада у нас в порядке. Ошибки и помарки бывают у всех. Не надо раздувать эту проблему. Отсутствие результата — вина не вратарей, а всей команды.

Слухи о новом вратаре в «Спартаке»? Решать будет руководство. Могу лишь сказать, что логичнее было бы пригласить вратаря «на вырост». Условно, для игры в «Спартаке-2» и постепенного подтягивания к основе. Плюс у нас есть свои молодые голкиперы. А искать кого-то сразу на роль первого номера, не зная, как человек справится с тем особенным давлением, которое есть в «Спартаке», — сомнительная затея. Особенно с учетом того ценного опыта, который уже получили здесь Максименко и Селихов», — приводит слова Реброва официальный сайт «Спартака».