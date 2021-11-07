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Сердар Азмун проводит 100-й матч за «Зенит»

Сердар Азмун проводит 100-й матч за «Зенит»
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В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» принимает «Зенит». Встреча в эти минуты проходит на стадионе «Екатеринбург Арена». К 17-й минуте счёт не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Урал» — «Зенит».

Нападающий Сердар Азмун вышел в стартовом составе «Зенита» на эту встречу. Для иранского форварда это 100-й матч в составе санкт-петербургской команды.

Азмун выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе клуба форвард — чемпион России (сезон-2018/2019, 2019/2020, 2020/2021), обладатель Кубка (сезон-2019/2020) и Суперкубка (2020/2021) России.

«Зенит» набрал 29 очков в 13 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Урал» (10) располагается на 16-м месте. В тройку лидеров соревнований входят «Сочи» (27) и «Динамо» (26).

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