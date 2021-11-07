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Сергей Семак прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Уралом»

Сергей Семак прокомментировал игру «Зенита» в матче с «Уралом»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал игру команды в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (0:0).

«В первом тайме много контролировали мяч, но остроты с этого никакой не имели. Был расчёт на то, что два высоких форварда будут выигрывать единоборства после фланговых передач, но это не совсем оправдалось. Поэтому в перерыве решили поменять структуру, сделали замены, чтобы улучшить движение. Когда команда обороняется глубоко, нужно быстро двигать мяч, самим двигаться быстро. Получилось или нет — сложно сказать, потому что почти весь второй тайм играли в меньшинстве. Здесь уже сама структура была совсем другой. Хотя даже в меньшинстве во втором тайме были какие-то подходы, моменты для взятия ворот. Сложно их назвать голевыми, но какая-то опасность возникала, и её было больше, чем в первом тайме», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч Премьер».

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