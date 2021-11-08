Симеоне: если нужно кого-то обвинить в упущенной победе, то виноват тренер, а не игрок

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча 13-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (3:3).



«Соперник был сконцентрирован. Это достойная ничья для «Валенсии». То, что я должен сказать, я сказал в раздевалке. Тяжело терять очки, но я не могу злиться на команду после той работы, которую они проделали в этом матче и в игре с «Ливерпулем». В футболе за ошибки нужно платить. Это была отличная игра, мы провели 80-85 прекрасных минут, но, к сожалению, все мы иногда ошибаемся.



Я бы не стал возлагать вину за упущенную победу на кого-то из футболистов. Если нужно кого-то обвинить, то виноват тренер, а не какой-то игрок», — приводит слова Симеоне Marca.

После 12 сыгранных туров «Атлетико» располагается на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании с 23 очками в активе. «Валенсия» (17) – на 10-м месте.