Ракитич: не сомневаюсь, что Хави добьётся побед с «Барселоной»

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич, ранее выступавший за «Барселону», поделился мнением о назначении Хави на пост главного тренера каталонского клуба.



«Возвращение Хави — это отличная новость для «Барселоны» и для Ла Лиги. Не сомневаюсь, что Хави добьётся побед с «Барселоной», — приводит слова Ракитича Mundo Deportivo со ссылкой на El Partidazo de Cope.



Ранее «Барселона» официально объявила о назначении на пост главного тренера Хави. Контракт 41-летнего специалиста с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2023/2024. Сегодня, 8 ноября, состоится презентация Хави в качестве нового наставника каталонской команды.



«Барселона» в 12 матчах набрала 17 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022.

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