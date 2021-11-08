«Спартак» интересуется полузащитником «Актобе»

Полузащитник «Актобе» и молодёжной сборной Казахстана Максим Самородов может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Футболист попал в расширенный список интересов московского «Спартака», информирует Meta-ratings.kz.

Согласно сведениям источника, селекционная служба красно-белых следит за игрой 19-летнего воспитанника «Актобе». Ранее представители «Спартака» уже контактировали с казахстанским клубом, однако предмет переговоров сторон не разглашается.

Действующее соглашение игрока с «Актобе» истекает в декабре. Решение по поводу будущего Максима Самородова будет принято до нового года.

В минувшем сезоне Самородов провёл за «Актобе» 21 матч в чемпионате Казахстана, отметившись тремя забитыми мячами. Максим на регулярной основе вызывается в молодёжную сборную Казахстана, а весной 2021 года он дебютировал за основную национальную команду.