«Спартак» интересуется полузащитником «Актобе»

Полузащитник «Актобе» и молодёжной сборной Казахстана Максим Самородов может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге. Футболист попал в расширенный список интересов московского «Спартака», информирует Meta-ratings.kz.
Согласно сведениям источника, селекционная служба красно-белых следит за игрой 19-летнего воспитанника «Актобе». Ранее представители «Спартака» уже контактировали с казахстанским клубом, однако предмет переговоров сторон не разглашается.
Действующее соглашение игрока с «Актобе» истекает в декабре. Решение по поводу будущего Максима Самородова будет принято до нового года.
В минувшем сезоне Самородов провёл за «Актобе» 21 матч в чемпионате Казахстана, отметившись тремя забитыми мячами. Максим на регулярной основе вызывается в молодёжную сборную Казахстана, а весной 2021 года он дебютировал за основную национальную команду.
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