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Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао выбыл на 3-4 недели из-за травмы

Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао выбыл на 3-4 недели из-за травмы
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35-летний нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао пропустит 3-4 недели из-за травмы, сообщает пресс-служба мадридского клуба на официальном сайте.

По информации источника, игрок получил разрыв большой приводящей мышцы правого бедра. Нападающий получил травму в матче 13-го тура испанской Примеры с «Реалом» и был заменён на 81-й минуте встречи.

Колумбиец перешёл в «Райо Вальекано» в сентябре на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 2,2 млн.

За восемь матчей в чемпионате Испании Фалькао забил пять мячей.

Ранее форвард выступал за «Галатасарай», «Монако», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Порту» и «Ривер Плейт».

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