Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао выбыл на 3-4 недели из-за травмы

35-летний нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао пропустит 3-4 недели из-за травмы, сообщает пресс-служба мадридского клуба на официальном сайте.



По информации источника, игрок получил разрыв большой приводящей мышцы правого бедра. Нападающий получил травму в матче 13-го тура испанской Примеры с «Реалом» и был заменён на 81-й минуте встречи.



Колумбиец перешёл в «Райо Вальекано» в сентябре на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 2,2 млн.



За восемь матчей в чемпионате Испании Фалькао забил пять мячей.



Ранее форвард выступал за «Галатасарай», «Монако», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Порту» и «Ривер Плейт».