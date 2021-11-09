Нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао выбыл на 3-4 недели из-за травмы
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35-летний нападающий «Райо Вальекано» Радамель Фалькао пропустит 3-4 недели из-за травмы, сообщает пресс-служба мадридского клуба на официальном сайте.
По информации источника, игрок получил разрыв большой приводящей мышцы правого бедра. Нападающий получил травму в матче 13-го тура испанской Примеры с «Реалом» и был заменён на 81-й минуте встречи.
Колумбиец перешёл в «Райо Вальекано» в сентябре на правах свободного агента. Контракт игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2022 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста составляет € 2,2 млн.
За восемь матчей в чемпионате Испании Фалькао забил пять мячей.
Ранее форвард выступал за «Галатасарай», «Монако», «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Атлетико», «Порту» и «Ривер Плейт».
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