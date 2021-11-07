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«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче Примеры

«Реал» обыграл «Райо Вальекано» в матче Примеры
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В Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» завершился матч 13-го тура Примеры. «Реал» принимал «Райо Вальекано».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1. На 14-й минуте Тони Кроос вывел хозяев вперёд, открыв счёт.

Гол Тони Крооса.

А на 38-й минуте Карим Бензема удвоил преимущество «Реала».

Гол Карима Бензема.

«Райо Вальекано» отыграл один мяч на 76-й минуте, отличился Фалькао. Но на большее сил гостям не хватило, хотя в концовке они были близки к тому, чтобы забить второй мяч.

Гол Фалькао.

«Реал» набрал 27 очков и вышел на 1-е место в турнирной таблице Примеры. «Райо Вальекано» занимает 6-е место, набрав 20 очков.

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Испания - Примера. 13-й тур
06 ноября 2021, суббота. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Кроос – 14'   2:0 Бензема – 38'   2:1 Фалькао – 76'
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