Фанаты «Милана» обратились к Чалханоглу, напомнив игроку об измене его жены

Активное фанатское объединение «Милана» Curva Sud выступило с обращением к 27-летнему турецкому экс-футболисту красно-чёрных Хакану Чалханоглу, перешедшему на правах свободного агента минувшим летом в миланский «Интер». Об этом информирует MilanLive.
В минувшие выходные Чалханоглу реализовал пенальти в очной встрече этих команд в 12-м туре чемпионата Италии (1:1), а затем принялся праздновать забитый мяч в ворота бывшей команды, чем и привёл в ярость болельщиков «Милана», которые обратились к игроку при помощи текстового баннера, развешенного в городе.
«Быть смелым – это жить с неверной женой, которая тебе изменила, а не бить пенальти в ворота своей бывшей команды на 10-й минуте матча. Дерьмовый человек», — гласит текст на баннере, посвящённый Чалханоглу.
Напомним, ранее итальянские СМИ сообщали о том, что Чалханоглу развёлся со своей женой из-за её измены, однако затем они вновь сошлись.
В текущем сезоне Хакан принял участие в 12 матчах за «Интер» во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и трёмя результативными передачами.
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