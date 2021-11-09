Ибрагимович: не хочу быть одним из тех, кто жалеет, что раньше времени завершил карьеру

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович признался, что не хочет думать о завершении карьеры.

«Пока что я не решил, когда закончу с футболом. Напротив, хочу играть как можно дольше и не думать о завершении карьеры. Не хочу становиться одним из тех, кто жалеет, что раньше времени завершил карьеру, хотя мог поиграть ещё. Пока на меня есть спрос – я буду играть», — приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

Напомним, в прошлом сезоне у Ибрагимовича возникли проблемы с излишней травматичностью. Согласно данным портала Transfermarkt, в сезоне-2020/2021 Ибрагимович пропустил 28 матчей или 209 дней в составе «Милана» из-за различных повреждений. При этом он отметился 17 голами и 3 результативными передачами в 27 встречах за красно-чёрных.