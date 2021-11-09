Ибрагимович объяснил большое количество повреждений, получаемых им в «Милане»

40-летний шведский форвард «Милана» Златан Ибрагимович выразил мнение о том, почему он пропустил большую часть прошлого сезона из-за различных повреждений.
«Действительно, в прошлом сезоне у меня было больше травм, чем обычно, но по большей части это всё из-за того, что я никогда не думал о том, чтобы расслабиться и дать себе отдых, когда чувствовал некоторый дискомфорт, я просто всегда отдавал себя, таков мой менталитет.
После того, как мне исполнилось 30 лет, я заметил, что физические боли не исчезают, они просто идут со мной. В Италии, в «Милане», у меня есть физиотерапевт, который следит за мной 24 часа в сутки. Он вмешивается при любой мелочи, как только я что-то чувствую, мне нужно немедленно лечиться», — цитирует Златана Sempre Milan.
Согласно данным портала Transfermarkt в прошлом сезоне Ибрагимович пропустил 28 матчей или 209 дней в составе «Милана» из-за различных повреждений. При этом он отметился 17 голами и 3 результативными передачами в 27 встречах за красно-чёрных в минувшем сезоне.
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