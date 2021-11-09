Агент хавбека «Боки Хуниорс» прокомментировал информацию о предложении «Зенита»

Агент Алессандро Мессина, представляющий интересы полузащитника «Боки Хуниорс» Кристиана Медины, прокомментировал информацию, что «Зенит» предложил за игрока € 6,5 млн.
«Не знаю о предложении «Зенита» по Кристиану, но могу сказать, что его опция выкупа равна € 14 млн», — цитирует Мессину Sport24.
Сообщалось, что «Зенит» предложил за Медину около € 6,5 млн. «Бока Хуниорс» отклонила это предложение — руководство клуба хочет выручить за свою молодую звезду не менее € 13 млн. Ожидается, что в ближайшее время «Зенит» сделает новое улучшенное предложение по Медине, так как к аргентинцу есть интерес и от других европейских клубов.
В нынешнем сезоне 19-летний Кристиан Медина входит в число основных игроков «Боки Хуниорс». Недавно футболист дебютировал в составе сборной Аргентины.
- 9 ноября 2021
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