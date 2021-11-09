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Защитник «Спартака» Николай Рассказов во второй раз стал отцом

Защитник «Спартака» Николай Рассказов во второй раз стал отцом
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У защитника «Спартака» Николая Рассказова родился второй ребёнок. 8 ноября супруга футболиста Анастасия родила дочь.

«Любимая, спасибо за нашу девочку!» — написал Рассказов на своей странице в социальных сетях.

Фото можно посмотреть на странице Николая Рассказова в «Инстаграме».

Напомним, Николай и Анастасия уже воспитывают двухлетнюю дочь Нику.

Рассказов выступает за московский «Спартак» с 2017 года. В нынешнем сезоне 23-летний защитник принял участие в 11 матчах чемпионата России и отдал 1 результативную передачу. Московский «Спартак» в 14 матчах набрал 19 очков и занимает 9-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (30).

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