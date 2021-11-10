Уткин: «Золотой мяч» получит Месси. Я бы отдал Бензема

Блогер и комментатор Василий Уткин считает, что по итогам 2021 года «Золотой мяч» получит нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси.
«Начиная с лета, я говорю вам, что «Золотой мяч» получит Месси. Вы наивно полагаете, что это моё мнение, но нет. Я говорю вам, как будет, зная, как вручается «Золотой мяч», какая логика там действует. Я не за Месси в этом году.
Я бы отдал «Золотой мяч» Кариму Бензема. Это действительно прекрасный был бы кандидат, он играет фантастически. Без него было бы очень плохо», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.
Сообщалось, что представители журнала France Football, который вручает приз лучшему игроку года, уже связались с аргентинцем. Более того, Месси даже якобы уже дал традиционное для победителя интервью журналу. Церемония награждения победителя состоится 29 ноября в Париже (Франция).
В прошлом сезоне Месси в составе «Барселоны» стал лучшим бомбардиром Примеры, забив 30 мячей. Кроме того, со сборной Аргентины он впервые в карьере выиграл крупный турнир — аргентинцы стали победителями Кубка Америки.
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