Андрей Шевченко рассказал о своих ожиданиях от итальянского чемпионата
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Новый главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко рассказал о своих ожиданиях от итальянского чемпионата.
«Первый матч состоится с «Ромой» Моуринью. Я очень уважаю Жозе Моуринью. Его приезд многое дал итальянскому футболу. Я знаю, что мы должны сыграть матч с «Ромой», я его очень уважаю. Важен ментальный аспект – мы должны больше верить в себя.
Я думаю, «Золотой Мяч» выиграет Жоржиньо или Месси. Для меня «Золотой мяч» – это прошлое. Я хотел бы чем-то заняться как тренер. Я постараюсь сделать все, чтобы эти отношения с клубом были долгими. Мы выбираем команду. Мы хорошо видим. У нас все запланировано. Есть ряд вещей, которых они заслуживают, и благодаря тренировкам мы получим более полную картину», — цитирует Шевченко Tuttomercatoweb.
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