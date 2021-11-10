В чемпионате Нидерландов тренер попросил вратаря симулировать травму

Во время матча между «Витессом» и «Утрехтом», который проходил на поле «Витесса», главный тренер гостей Рене Хаке попросил вратаря команды Мартена Паса симулировать травму на 37-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу хозяев.

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Наставник пошел на хитрость и начал сигнализировать своему вратарю, чтобы тот изобразил травму. Пока судья отвлекся на якобы травмированного вратаря, Хаке провел внеплановую тренерскую установку. Уловка Хаке не сработала — гости в компенсированное к первому тайму время пропустили еще один гол, а после перерыва смогли ответить «Витессу» только одним результативным ударом.

«Утрехт» занимает 4-е место в чемпионате Нидерландов.