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В чемпионате Нидерландов тренер попросил вратаря симулировать травму

В чемпионате Нидерландов тренер попросил вратаря симулировать травму
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Во время матча между «Витессом» и «Утрехтом», который проходил на поле «Витесса», главный тренер гостей Рене Хаке попросил вратаря команды Мартена Паса симулировать травму на 37-й минуте матча при счёте 1:0 в пользу хозяев.

Права на видео принадлежат ESPN Enterprises, Inc.

Наставник пошел на хитрость и начал сигнализировать своему вратарю, чтобы тот изобразил травму. Пока судья отвлекся на якобы травмированного вратаря, Хаке провел внеплановую тренерскую установку. Уловка Хаке не сработала — гости в компенсированное к первому тайму время пропустили еще один гол, а после перерыва смогли ответить «Витессу» только одним результативным ударом.

«Утрехт» занимает 4-е место в чемпионате Нидерландов.

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