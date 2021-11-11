В «Барселоне» считают, что Дембеле лучше Мбаппе
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Стало известно мнение руководства «Барселоны» по поводу полузащитника каталонцев Усмана Дембеле и нападающего французского «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе. Об этом сообщает «твиттер» El Partidazo de COPE со ссылкой на Esports Cope.
По информации источника, в «Барселоне» вингера Усмана Дембеле рассматривают как игрока, который выступает лучше Килиана Мбаппе. Килиан выступает за «ПСЖ» с 2017 года, а до этого защищал цвета «Монако». В этом сезоне француз забил 6 голов и сделал 6 результативных передач в 12 матчах Лиги 1.
Недавно у Дембеле было диагностировано повреждение задней поверхности бедра, из-за которого Усман выбыл на 3-4 недели. Напомним, 2 ноября в матче Лиги чемпионов с «Динамо» (1:0) Дембеле вышел на поле впервые с июня.
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