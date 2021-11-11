Мостовой и Сутормин забили дебютные мячи за сборную России

В эти минуты в Санкт-Петербурге проходит матч квалификации ЧМ-2022. Сборная России принимает на стадионе «Газпром Арена» команду Кипра. К середине второго тайма хозяева забили четыре безответных мяча в ворота соперника.
Дебютными голами в сборной России отметились Андрей Мостовой и Алексей Сутормин. Мостовой стал автором третьего мяча российской команды. На 56-й минуте он обыграл нескольких соперников в чужой штрафной и точно пробил в дальний угол. А на 62-й минуте Сутормин после неразберихи в штрафной гостей с близкого расстояния успешно пробил головой.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Россия — Кипр.
Напомним, после восьми туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 19 очков и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).
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