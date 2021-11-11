Дубль Кварацхелии принёс сборной Грузии победу в матче со Швецией в квалификации ЧМ-2022

В Батуми на стадионе «Батуми Арена» завершился матч 9-го тура квалификации ЧМ-2022. В группе B сборная Грузии принимала Швецию. Матч завершился победой хозяев со счётом 2:0.



Дублем в составе грузинской команды отметился форвард «Рубина» Хвича Кварацхелия. Он открыл счёт на 61-й минуте, а ещё один мяч забил на 77-й минуте.



В стартовом составе сборной Швеции на этот матч вышел форвард «Милана» Златан Ибрагимович. Но 40-летний бомбардир не смог отметиться результативными действиями.



Этот матч может негативно сказаться на перспективах сборной Швеции в квалификации ЧМ-2022. Шведская сборная возглавляет турнирную таблицу группы B, набрав 15 очков. Второе место занимает сборная Испании, у которой 13 очков. Но испанцы провели на один матч меньше. Сборная Грузии набрала семь очков, команда занимает 4-е место в турнирной таблице.



В заключительном туре квалификации Испания будет принимать Швецию.