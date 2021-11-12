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Смолов праздновал с Миранчуком, Карпин смеялся с запасными. Фото разгромной победы России

Смолов праздновал с Миранчуком, Карпин смеялся с запасными. Фото разгромной победы России
Россия — Кипр
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11 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» в матче 9-го тура отборочного турнира на ЧМ-2022 в группе H национальная команда России одержала разгромную победу над сборной Кипра. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Валерий Карпин стал первым тренером в истории сборной России, при котором команда выиграла 5 из 6 официальных игр. За всё время руководства командой Карпина Россия играла с Хорватией на своём поле со счётом 0:0, с Кипром на выезде со счётом 2:0, Мальтой со счётом 2:0, Словакией со счётом 1:0, Словенией со счётом 2:1 и Кипром со счётом 6:0.

Сборная России встретится с командой Хорватии 14 ноября в Сплите. Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.

Лучшие кадры с матча Россия — Кипр — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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