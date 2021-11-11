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Мальта — Хорватия: Лука Модрич забил 4-й гол гостей

Мальта — Хорватия: Лука Модрич забил 4-й гол гостей
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Сегодня, 11 ноября, на стадионе «Та-Кали» в Мальте проходит матч отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года между национальными командами Мальты и Хорватии.

Футболист сборной Хорватии Лука Модрич забил 4-й гол гостей на 45-й минуте. Модрич получил мяч на линии штрафной после великолепной передачи пяткой, сделал несколько шагов вперёд и пробил низом в ближний угол.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Напомним, после девяти туров отбора на ЧМ-2022 сборная России имеет в своём активе 22 очка и занимает 1-е место в группе H. Кипр, набравший всего пять очков, занимает последнюю, шестую строчку в таблице. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

Сборной России для прямого выхода на чемпионат мира необходимо, чтобы команда Хорватии в заключительных матчах хотя бы раз потеряла очки. В последнем матче квалификации ЧМ-2022 сборная Хорватии в Сплите будет принимать Россию.

ЧМ-2022 - Европа. Группа H. 9-й тур
11 ноября 2021, четверг. 22:45 МСК
Мальта
Окончен
1 : 7
Хорватия
0:1 Перишич – 6'   0:2 Чалета-Цар – 22'   1:2 Брозович – 31' (автогол)   1:3 Пашалич – 39'   1:4 Модрич – 45+1'   1:5 Майер – 47'   1:6 Крамарич – 53'   1:7 Майер – 64'
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