Герман Ткаченко: Леонид Федун, возможно, лучший футбольный президент в России

Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко поделился мнением о владельце «Спартака» Леониде Федуне.



«Я иногда смотрю за некоторыми процессами в клубе и думаю, что Федун, возможно, лучший футбольный президент в России. Серьёзно, я не шучу. Я говорю про те моменты, когда он верит кому-то, когда поддерживает, выдвигает здравые идеи, ведёт себя щедро. Но потом происходит недоверие, меняется вектор, появляются разные точки принятия решений, и это порождает кадровую чехарду, итогом которой становится кризис», — цитирует Ткаченко «РБК».



Московский «Спартак» набрал 19 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Петербургский «Зенит» (30) является лидером турнира.

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