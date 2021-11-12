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Герман Ткаченко рассказал, кого предлагал приобрести «Спартаку» летом

Герман Ткаченко рассказал, кого предлагал приобрести «Спартаку» летом
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Известный футбольный менеджер Герман Ткаченко рассказал, кого предлагал приобрести «Спартаку» в летнее трансферное окно.

«Ни для кого не секрет, что они искали правого защитника. Когда я общался с клубом, у меня сложилось впечатление, что бывший спортивный директор «Спартака» Дмитрий Попов знал все возможные опции на рынке. Я предлагал воспользоваться затыком в переговорах между «Фиорентиной» и «Марселем» по Лирола, но такой бюджет был недоступен для «Спартака».

Дмитрий Попов — очень бескомпромиссный парень, категоричный — в этом и его плюсы, и проблемы. Он воспринял ту ситуацию как войну. Хотя мы должны признать, что атмосфера вокруг клуба была, мягко говоря, не очень», — цитирует Ткаченко «РБК-Спорт».

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Источник: «Спартак» проведёт переговоры с агентом Витории по разрыву контракта
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