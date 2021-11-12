«Спасибо, что не в день игры». Пресс-служба сборной России — о релизе рэпера Оксимирона

Пресс-служба сборной России обратилась к рэперу Оксимирону, который выпустил релиз своего нового альбома.



«Магия чисел. Россия забивает шесть голов, Оксимирон впервые за шесть лет выпускает релиз. P. S. Спасибо, что не дропнул в день игры», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России.



Напомним, 11 ноября сборная России встречалась с национальной командой Кипра. Матч 9-го тура отборочного турнира на чемпионат мира – 2022 проходил на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге (Россия). Противостояние завершилось со счётом 6:0 в пользу хозяев поля.



В заключительном матче отбора сборная России сыграет на выезде с Хорватией. Встреча пройдёт в воскресенье, 14 ноября. Начало – в 17:00 мск. Команде Валерия Карпина для выхода из группы с первого места будет достаточно даже ничьей.

Сборная России начала тренировку в Петербурге перед игрой с Кипром: