Сборная России попросила рэпера Оксимирона не выпускать новый альбом в дни своих матчей

Пресс-служба сборной России оставила комментарий под видео с новым треком рэпера Оксимирона. Исполнитель выпустил одну композицию, которая, судя по всему, станет частью нового альбома. Выход нового альбома Оксимирон анонсировал в последних своих интервью. Репер не выпускал полноценные альбомы с 2015 года.

«Мирон Янович, у нас игры 11 и 14 ноября. Сможете в эти даты не релизить альбом?» — написала пресс-служба сборной России под видео с новым треком Оксимирона на YouTube.

Напомним, в ближайшее время сборной России предстоит провести два решающих матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

На данный момент сборная России занимает 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).