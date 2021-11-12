«Милан» продолжает интересоваться Кварацхелией

Полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия продолжает находиться в сфере интересов «Милана», сообщает Calciomercato.com. По информации источника, итальянский клуб продолжает пристально следить за выступлениями футболиста, который накануне отметился дублем в матче отборочного цикла чемпионата мира – 2022 со сборной Швеции (2:0).



В нынешнем сезоне Хвича Кварацхелия провёл 14 матчей в составе казанского клуба. Он забил один гол и отдал две результативные передачи. В прошлом сезоне Кварацхелия принял участие в 23 матчах за «Рубин», в которых забил четыре гола и сделал восемь результативных передач. Его контракт с казанским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 18 млн. В 11 матчах за сборную Грузии Хвича забил пять мячей и отдал две голевые передачи.

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