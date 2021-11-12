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Англия — Албания: во сколько начнётся матч отбора на чемпионат мира

Англия — Албания: во сколько начнётся матч отбора на чемпионат мира
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Сегодня, 12 ноября, в рамках группы I состоится матч отбора на чемпионат мира 2022 года в Катаре между национальными командами Англии и Албании. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне (Англия) и начнётся в 22:45 по московскому времени.

Команда Гарета Саутгейта располагается на 1-м месте квартета I. Англичане в 8-и играх отбора набрали 20 очков, одержав 6 побед, 2 раза сыграв вничью и не потерпев ни одного поражения, суммарно забив 24 мяча, а пропустив 3. Национальная команда Албании находится на 3-м месте в группе отбора. Команда Эдоардо Рейи набрала 15 очков в 8-и играх квалификации на мундиаль, суммарно забив 11 мячей и пропустив 7.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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